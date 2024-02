Palantir Aktie News: Anleger schicken Palantir am Mittag ins Minus

Palantir im Fokus

Die Aktie von Palantir gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Palantir-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,5 Prozent auf 22,20 EUR.

Am 15.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,81 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Palantir-Aktie 7,25 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.05.2023 bei 6,65 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 70,05 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palantir 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 05.02.2024 hat Palantir die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Palantir hat ein EPS von 0,08 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,04 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde auf 608,35 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 508,62 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2024 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,330 USD je Aktie belaufen.

