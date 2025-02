Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag im Ausverkauf

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Palantir gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Palantir befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 9,5 Prozent auf 101,39 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Palantir-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 9,5 Prozent auf 101,39 USD. Im Tief verlor die Palantir-Aktie bis auf 101,09 USD. Bei 102,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 15.409.160 Palantir-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,40 USD. Dieser Kurs wurde am 19.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,68 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,33 USD. Dieser Wert wurde am 20.04.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 79,95 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Palantir-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Palantir am 03.02.2025 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz lag bei 827,52 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 36,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 608,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 12.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,536 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

