Palantir Aktie News: Palantir gewinnt am Nachmittag an Boden

Palantir im Fokus

Die Aktie von Palantir gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Palantir-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 23,97 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Palantir-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 23,97 USD. In der Spitze gewann die Palantir-Aktie bis auf 24,14 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,77 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.226.646 Palantir-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,50 USD erreichte der Titel am 08.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 14,73 Prozent Plus fehlen der Palantir-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,28 USD. Dieser Wert wurde am 05.05.2023 erreicht. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 229,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Palantir-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palantir am 05.02.2024. Mit einem EPS von 0,08 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit 0,04 USD je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite standen 608,35 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 508,62 USD umgesetzt.

Am 06.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,330 USD je Palantir-Aktie.

Redaktion finanzen.net

