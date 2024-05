Palantir Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Palantir

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Palantir gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Palantir-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 21,29 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 21,29 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Palantir-Aktie bis auf 21,24 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 21,75 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.119.751 Palantir-Aktien.

Am 08.03.2024 markierte das Papier bei 27,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palantir-Aktie mit einem Kursplus von 29,17 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.05.2023 (11,39 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 46,50 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Palantir seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 06.05.2024 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 634,34 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 525,19 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Palantir-Bilanz für Q2 2024 wird am 05.08.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palantir-Aktie in Höhe von 0,329 USD im Jahr 2024 aus.

