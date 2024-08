Palantir Aktie News: Palantir tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Palantir

Die Aktie von Palantir gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Palantir befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 32,41 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 32,41 USD. Die Palantir-Aktie gab in der Spitze bis auf 32,37 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,50 USD. Bisher wurden heute 1.093.275 Palantir-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2024 bei 32,75 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,05 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 13,69 USD erreichte der Anteilsschein am 22.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Palantir-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 05.08.2024 hat Palantir die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,06 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit 0,01 USD je Aktie genauso viel verdiente. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palantir im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 678,13 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 533,32 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Palantir-Gewinn in Höhe von 0,355 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie profitiert: Wedbush-Analyst sieht bei Palantir massives Potenzial

Microsoft-Aktie legt zu, Palantir-Aktie springt an: KI-Kooperation wird von Anlegern honoriert

Palantir-Aktie gefragt: Analysten werden nach Bilanz optimistischer