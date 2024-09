Palantir Aktie News: Palantir gibt am Freitagnachmittag ab

Kurs der Palantir

Die Aktie von Palantir gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Palantir-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 36,25 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Palantir-Aktie in der New York-Sitzung um 1,6 Prozent auf 36,25 USD ab. Das Tagestief markierte die Palantir-Aktie bei 36,04 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,20 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Palantir-Aktien beläuft sich auf 1.440.571 Stück.

Am 19.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,35 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,02 Prozent hinzugewinnen. Am 22.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 13,69 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 62,23 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Palantir-Aktie.

Palantir gewährte am 05.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,06 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,01 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 678,13 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 533,32 Mio. USD in den Büchern standen.

Am 05.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Palantir-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,354 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Trump-Vize mit wichtigen Kontakten in Tech-Szene: Vance fordert PayPal-Gründer Peter Thiel zur US-Wahl-Unterstützung auf

Palantir-Aktie profitiert von S&P 500-Aufnahme - Sollten Anleger jetzt zugreifen?

Palantir-Aktie profitiert: Wedbush-Analyst sieht bei Palantir massives Potenzial