Palantir Aktie News: Palantir am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Palantir gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Palantir zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,2 Prozent auf 21,14 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 3,2 Prozent auf 21,14 USD. Im Tageshoch stieg die Palantir-Aktie bis auf 21,32 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 20,65 USD. Zuletzt wurden via New York 3.788.287 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 20.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 21,32 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Palantir-Aktie 0,83 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,93 USD am 28.12.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palantir am 02.11.2023. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 558,16 USD gegenüber 477,88 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 14.02.2024 erwartet.

Experten taxieren den Palantir-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,246 USD je Aktie.

