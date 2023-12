Palantir Aktie News: Palantir verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Kurs der Palantir

Die Aktie von Palantir gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Palantir-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 17,64 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,8 Prozent auf 17,64 USD. Der Kurs der Palantir-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 17,53 USD nach. Mit einem Wert von 17,87 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.234.831 Palantir-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 21,84 USD erreichte der Titel am 22.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 19,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,93 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 66,40 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Palantir ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 558,16 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 477,88 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Palantir am 14.02.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palantir einen Gewinn von 0,246 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

