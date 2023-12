Palantir Aktie News: Palantir schiebt sich am Vormittag vor

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Palantir. Zuletzt wies die Palantir-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 17,96 USD nach oben.

Die Aktie legte um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 0,6 Prozent auf 17,96 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Palantir-Aktie sogar auf 18,16 USD. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 18,03 USD. Bisher wurden via AMEX 32.249 Palantir-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2023 bei 21,80 USD. 21,41 Prozent Plus fehlen der Palantir-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 5,93 USD. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 203,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 02.11.2023 lud Palantir zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde mit 0,07 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,01 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Palantir in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 558,16 USD im Vergleich zu 477,88 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.02.2024 terminiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,246 USD je Palantir-Aktie belaufen.

