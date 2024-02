Palantir Aktie News: Palantir am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Palantir gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Palantir-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Minus bei 21,05 EUR.

Die Palantir-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:04 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 21,05 EUR. In der Spitze fiel die Palantir-Aktie bis auf 20,96 EUR. Bei 21,30 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 68.171 Palantir-Aktien.

Am 15.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,89 EUR an. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 11,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,61 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 68,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Palantir-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Palantir am 05.02.2024. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im abgelaufenen Quartal hat Palantir 608,35 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 508,62 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Palantir wird am 06.05.2024 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palantir einen Gewinn von 0,330 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

