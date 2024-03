Palantir Aktie News: Palantir legt am Nachmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Palantir. Die Palantir-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 25,03 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Palantir zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,9 Prozent auf 25,03 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Palantir-Aktie bisher bei 25,33 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,23 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 2.019.361 Palantir-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,50 USD. Dieser Kurs wurde am 08.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,87 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.05.2023 bei 7,28 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palantir-Aktie 243,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Palantir-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palantir am 05.02.2024. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz lag bei 608,35 USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 508,62 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Palantir am 06.05.2024 präsentieren.

In der Palantir-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,330 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Nach Bull Run: Ist die Aktie des KI-Gewinners Palantir überbewertet?

Bis zu 46 Prozent zu teuer: Für diese KI-Aktien erwarten Analysten einen Kursrutsch

Palantir-Aktie nach starken Umsatzzahlen zweistellig im Plus: Palantir übertrifft die Erwartungen