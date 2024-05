Palantir Aktie News: Anleger schicken Palantir am Nachmittag ins Minus

So entwickelt sich Palantir

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 21,23 USD.

Die Palantir-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 21,23 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Palantir-Aktie bei 21,13 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,39 USD. Zuletzt wurden via New York 716.349 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 27,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 11,39 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palantir-Aktie 86,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palantir 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.05.2024 legte Palantir die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 634,34 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 525,19 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 05.08.2024 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,329 USD je Palantir-Aktie belaufen.

