Palantir Aktie News: Palantir präsentiert sich am Mittag stärker

Die Aktie von Palantir zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Palantir konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,0 Prozent auf 13,54 EUR.

Um 11:59 Uhr konnte die Aktie von Palantir zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,0 Prozent auf 13,54 EUR. Die Palantir-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,61 EUR aus. Bei 13,15 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 64.432 Palantir-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,48 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,50 Prozent hinzugewinnen. Bei 5,59 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 58,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Palantir gewährte am 08.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 533,32 USD umgesetzt, gegenüber 473,01 USD im Vorjahreszeitraum.

Palantir wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,226 USD je Palantir-Aktie.

