Palantir Aktie News: Palantir am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Palantir gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Palantir-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 14,59 USD zu. Die Palantir-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,61 USD an. Mit einem Wert von 14,42 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.491.097 Palantir-Aktien.

Am 02.08.2023 markierte das Papier bei 20,24 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 38,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,93 USD ab. Abschläge von 59,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 08.08.2023 legte Palantir die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,01 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Palantir in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 533,32 USD im Vergleich zu 473,01 USD im Vorjahresquartal.

Palantir dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Palantir im Jahr 2023 0,226 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

