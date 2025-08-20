DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,49 -4,3%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.746 -1,3%Euro1,1604 -0,4%Öl67,53 +0,7%Gold3.338 -0,3%
So bewegt sich Palantir

Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir tendiert am Donnerstagabend nordwärts

21.08.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Palantir zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Palantir konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 156,43 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Palantir-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 156,43 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Palantir-Aktie bei 157,56 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 157,13 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.352.287 Palantir-Aktien umgesetzt.

Bei 189,45 USD markierte der Titel am 14.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 17,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.09.2024 (29,32 USD). Mit Abgaben von 81,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palantir 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 04.08.2025 hat Palantir in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 USD, nach 0,06 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 1,00 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palantir 678,13 Mio. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Palantir am 10.11.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

