Palantir Aktie News: Palantir zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Die Aktie von Palantir zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Palantir-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 15,67 EUR zu.

Das Papier von Palantir konnte um 12:03 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,8 Prozent auf 15,67 EUR. In der Spitze gewann die Palantir-Aktie bis auf 15,69 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 15,44 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 63.805 Palantir-Aktien.

Am 21.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,85 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palantir-Aktie somit 21,04 Prozent niedriger. Bei 6,15 EUR fiel das Papier am 25.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palantir-Aktie 60,75 Prozent sinken.

Palantir veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 558,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 477,88 USD in den Büchern gestanden.

Palantir wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 05.02.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Palantir rechnen Experten am 12.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Palantir ein EPS in Höhe von 0,246 USD in den Büchern stehen haben wird.

