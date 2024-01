Palantir Aktie News: Palantir am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

So bewegt sich Palantir

Die Aktie von Palantir gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 8,3 Prozent auf 18,18 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Palantir zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 8,3 Prozent auf 18,18 USD. Die Palantir-Aktie legte bis auf 18,20 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 17,46 USD. Zuletzt wechselten via New York 2.874.134 Palantir-Aktien den Besitzer.

Bei 21,84 USD erreichte der Titel am 22.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 20,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 6,13 USD erreichte der Anteilsschein am 25.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palantir-Aktie 196,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Palantir ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Palantir hat ein EPS von 0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,01 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig wurden 558,16 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palantir 477,88 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Palantir am 05.02.2024 präsentieren. Palantir dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.02.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palantir einen Gewinn von 0,246 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

