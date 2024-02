Palantir Aktie News: Palantir am Donnerstagnachmittag in Grün

Blick auf Palantir-Kurs

Die Aktie von Palantir gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Palantir konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,6 Prozent auf 23,34 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 2,6 Prozent auf 23,34 USD zu. In der Spitze gewann die Palantir-Aktie bis auf 23,94 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,78 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 2.396.353 Palantir-Aktien.

Bei 25,52 USD markierte der Titel am 13.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 9,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 7,20 USD fiel das Papier am 14.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 224,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Palantir-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Palantir am 05.02.2024. Das EPS lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,04 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das vergangene Quartal hat Palantir mit einem Umsatz von insgesamt 608,35 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 508,62 USD erwirtschaftet worden waren, um 19,61 Prozent gesteigert.

Am 06.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden.

In der Palantir-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,330 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

