Palantir Aktie News: Palantir am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Palantir gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 24,17 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Palantir-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 24,17 USD ab. Die Palantir-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,07 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 24,18 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.269.501 Palantir-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 27,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 05.05.2023 Kursverluste bis auf 7,28 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 69,88 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Palantir-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 05.02.2024 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,04 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 608,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 508,62 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Palantir am 06.05.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palantir-Aktie in Höhe von 0,330 USD im Jahr 2024 aus.

