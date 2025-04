Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 92,55 USD zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Palantir-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 92,55 USD. Bei 93,40 USD erreichte die Palantir-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 93,04 USD. Bisher wurden heute 2.006.718 Palantir-Aktien gehandelt.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 125,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,49 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2024 bei 20,36 USD. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 78,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 03.02.2025 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,03 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,04 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palantir im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 827,52 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 608,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Palantir am 05.05.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 11.05.2026.

In der Palantir-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,553 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

