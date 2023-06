Palantir Aktie News: Palantir am Nachmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Palantir 12,70 EUR

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,5 Prozent auf 14,13 USD. Die Abwärtsbewegung der Palantir-Aktie ging bis auf 13,90 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,30 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.905.401 Palantir-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,16 USD. Dieser Kurs wurde am 08.06.2023 erreicht. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 17,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 5,93 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palantir-Aktie 58,05 Prozent sinken.

Am 08.05.2023 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 525,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 446,36 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.08.2023 terminiert.

Experten taxieren den Palantir-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,252 USD je Aktie.

