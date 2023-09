Palantir Aktie News: Palantir steigt am Nachmittag

Kurs der Palantir

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Palantir. Zuletzt stieg die Palantir-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 14,21 USD.

Die Palantir-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 14,21 USD. Die Palantir-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,37 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,23 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 998.873 Palantir-Aktien.

Am 02.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,24 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (5,93 USD). Mit Abgaben von 58,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palantir am 07.08.2023. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit -0,01 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 533,32 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 473,01 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Palantir am 07.11.2023 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,228 USD je Palantir-Aktie.

