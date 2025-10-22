Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir mit herben Abschlägen am Mittwochabend

Palantir im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Palantir. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 5,4 Prozent auf 171,73 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die Palantir-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 5,4 Prozent auf 171,73 USD ab. Der Kurs der Palantir-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 169,43 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 182,00 USD. Bisher wurden heute 7.260.736 Palantir-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 189,45 USD. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 9,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2024 auf bis zu 40,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 76,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Palantir-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 04.08.2025 lud Palantir zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Palantir im vergangenen Quartal 1,00 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palantir 678,13 Mio. USD umsetzen können.

Am 03.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2026 erwartet.

Experten taxieren den Palantir-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,647 USD je Aktie.

