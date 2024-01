Palantir Aktie News: Palantir am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Palantir gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Palantir-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 16,26 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 12:01 Uhr konnte die Aktie von Palantir zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 16,26 EUR. Bei 16,35 EUR erreichte die Palantir-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,10 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 58.126 Palantir-Aktien den Besitzer.

Am 21.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,85 EUR. Mit einem Zuwachs von 22,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 25.01.2023 auf bis zu 6,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Palantir gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,80 Prozent auf 558,16 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 477,88 USD erwirtschaftet worden.

Palantir dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 05.02.2024 präsentieren. Palantir dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.02.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,246 USD je Aktie in den Palantir-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

NASDAQ-Titel Apple-Aktie, Microsoft-Aktie & Co.: Diese Aktien performen laut Wedbush-Analyst Dan Ives im "Jahr der KI" stark

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie zugekauft: ARK-Investorin Cathie Wood nutzt Kursschwäche und erhöht Tesla-Beteiligung

NYSE-Titel Palantir-Aktie vor gigantischem Bull Run? Darum erhöht Cathie Wood bei der KI-Aktie Palantir ihren Einsatz