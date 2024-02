Palantir Aktie News: Palantir am Freitagmittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich Palantir

Die Aktie von Palantir gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 21,44 EUR.

Der Palantir-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 12:03 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 21,44 EUR. Der Kurs der Palantir-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,35 EUR nach. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 21,81 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 45.768 Palantir-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.02.2024 bei 23,89 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palantir-Aktie somit 10,26 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,61 EUR am 05.05.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 69,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Palantir-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Palantir am 05.02.2024 vor. Das EPS wurde mit 0,08 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,04 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 608,35 USD umgesetzt, gegenüber 508,62 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 06.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Palantir ein EPS in Höhe von 0,330 USD in den Büchern stehen haben wird.

