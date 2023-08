Palantir Aktie News: Palantir verteuert sich am Mittag

Palantir im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Palantir. Zuletzt stieg die Palantir-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 13,68 EUR.

Um 12:04 Uhr konnte die Aktie von Palantir zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,0 Prozent auf 13,68 EUR. In der Spitze gewann die Palantir-Aktie bis auf 13,95 EUR. Bei 13,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Palantir-Aktie belief sich zuletzt auf 81.578 Aktien.

Bei einem Wert von 18,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palantir-Aktie somit 25,98 Prozent niedriger. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 5,59 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palantir-Aktie mit einem Verlust von 59,12 Prozent wieder erreichen.

Am 08.08.2023 hat Palantir in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,01 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 533,32 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 473,01 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Palantir am 07.11.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palantir einen Gewinn von 0,226 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

