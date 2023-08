Palantir Aktie News: Palantir am Nachmittag nahe Nulllinie

Blick auf Palantir-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 14,67 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Palantir-Aktie um 15:52 Uhr im New York-Handel bei 14,67 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Palantir-Aktie bisher bei 14,69 USD. In der Spitze fiel die Palantir-Aktie bis auf 14,43 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,50 USD. Bisher wurden via New York 731.573 Palantir-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 20,24 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.08.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palantir-Aktie derzeit noch 37,98 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,93 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 59,60 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Palantir ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,01 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig wurden 533,32 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palantir 473,01 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 07.11.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,226 USD je Aktie belaufen.

