Palantir Aktie News: Palantir am Vormittag in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Palantir. Zuletzt wies die Palantir-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 13,71 EUR nach oben.

Um 09:20 Uhr ging es für das Palantir-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 13,71 EUR. Die Palantir-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,95 EUR an. Bei 13,65 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Von der Palantir-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39.180 Stück gehandelt.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,48 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 5,59 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palantir-Aktie mit einem Verlust von 59,21 Prozent wieder erreichen.

Am 08.08.2023 hat Palantir die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,01 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 473,01 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 533,32 USD ausgewiesen.

Am 07.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palantir-Aktie in Höhe von 0,226 USD im Jahr 2023 aus.

