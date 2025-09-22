DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,30 -2,6%Dow46.281 -0,2%Nas22.561 -1,0%Bitcoin94.659 -0,9%Euro1,1815 +0,1%Öl67,65 +1,6%Gold3.779 +0,9%
Blick auf Palantir-Kurs

Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Dienstagabend leichter

23.09.25 20:24 Uhr
Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Dienstagabend leichter

Die Aktie von Palantir gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Palantir-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 179,11 USD ab.

Um 20:08 Uhr ging es für die Palantir-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 179,11 USD. Die Palantir-Aktie gab in der Spitze bis auf 177,02 USD nach. Bei 182,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 7.009.780 Palantir-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 189,45 USD. 5,77 Prozent Plus fehlen der Palantir-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,06 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palantir-Aktie mit einem Verlust von 79,87 Prozent wieder erreichen.

Für Palantir-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Palantir am 04.08.2025. Es stand ein EPS von 0,13 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir noch ein Gewinn pro Aktie von 0,06 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Palantir in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,00 Mrd. USD im Vergleich zu 678,13 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Palantir am 10.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Palantir ein EPS in Höhe von 0,644 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

