Palantir Aktie News: Palantir am Vormittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Palantir gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Palantir befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 1,6 Prozent auf 17,34 USD ab.

Um 22:15 Uhr ging es für die Palantir-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 17,34 USD. Im Tief verlor die Palantir-Aktie bis auf 17,21 USD. Bei 17,65 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23.248 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2023 markierte das Papier bei 21,80 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Palantir-Aktie 25,76 Prozent zulegen. Am 26.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,70 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 61,35 Prozent Luft nach unten.

Palantir veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 558,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 477,88 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2024 terminiert. Palantir dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.02.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,246 USD je Aktie belaufen.

