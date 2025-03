Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir verteuert sich am Montagnachmittag kräftig

US-Klumpenrisiko, Innovationsbranchen und Investments in Europa - wie hängt das alles zusammen und wie stellen sich Anleger auf die neue weltpolitische Lage ein? Die Antworten erhalten Sie im ETF-Webinar am Mittwochabend!

Palantir-Aktie im Blick: Wieso bei Palantir in nächster Zeit kein Aktiensplit anstehen dürfte

Cathie Wood kauft bei Aktien groß ein: ARK Invest nutzt jüngste Marktschwäche bei Tesla, Palantir & Co. aus

Der unerwartete S&P 500-Best-Performer 2024: Diese Aktie schlägt NVIDIA & Co.

Palantir Aktie News: Palantir zeigt sich am Nachmittag freundlich

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Die Ergebnisse und Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Traden vs. Investieren - Was funktioniert wirklich?!

Heute im Fokus

Ströer erwartet 2025 stabilen Umsatzanstieg. LVMH: McCollough und Hernandez neue Kreativdirektoren von Loewe. secunet ersetzt ABOUT YOU im SDAX. INDUS Holding plant Geschäftsausbau und Investitionen. Neuer elektrischer Kompaktwagen von Audi soll ab 2025 aus Ingolstadt. PATRIZIA: Gewinnziel für 2024 erreicht. HENSOLDT-Aktie und Co.: 'Drohnenwall' binnen eines Jahres möglich?