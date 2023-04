Palantir Aktie News: Palantir am Mittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel Palantir 7,35 EUR

Das Papier von Palantir gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 12:04 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 7,36 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Palantir-Aktie bisher bei 7,35 EUR. Bei 7,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Tradegate 18.961 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 09.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 37,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,59 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palantir-Aktie 31,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palantir am 13.02.2023. Das EPS lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von 0,02 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 508,62 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 432,87 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 08.05.2023 dürfte Palantir Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Palantir rechnen Experten am 06.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Palantir im Jahr 2023 0,206 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

