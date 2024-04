Palantir Aktie News: Palantir präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Palantir gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 22,11 USD.

Die Palantir-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 22,11 USD. In der Spitze gewann die Palantir-Aktie bis auf 22,16 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 22,05 USD. Zuletzt wurden via New York 967.796 Palantir-Aktien umgesetzt.

Bei 27,50 USD erreichte der Titel am 08.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,38 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,28 USD ab. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 203,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Palantir-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Palantir am 05.02.2024 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Palantir hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 608,35 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 508,62 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Palantir am 06.05.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 12.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,330 USD je Aktie belaufen.

