Palantir Aktie News: Palantir am Montagmittag stärker

So bewegt sich Palantir

Die Aktie von Palantir zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Palantir-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 14,93 EUR.

Um 11:59 Uhr stieg die Palantir-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 14,93 EUR. Die Palantir-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,15 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 14,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 75.532 Palantir-Aktien.

Am 19.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,98 EUR an. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 12,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,59 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 62,55 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Palantir ließ sich am 08.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 525,19 USD – ein Plus von 17,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palantir 446,36 USD erwirtschaftet hatte.

Die Palantir-Bilanz für Q2 2023 wird am 07.08.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 05.08.2024.

Experten taxieren den Palantir-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,211 USD je Aktie.

