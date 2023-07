Palantir Aktie News: Palantir am Nachmittag mit Einbußen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 16,26 USD nach.

Die Palantir-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 16,26 USD. Die Palantir-Aktie gab in der Spitze bis auf 16,22 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 16,64 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Palantir-Aktien beläuft sich auf 1.064.558 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.07.2023 bei 18,99 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,93 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 63,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Palantir ließ sich am 08.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,02 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz lag bei 525,19 USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 446,36 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 05.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Palantir.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palantir-Aktie in Höhe von 0,211 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

