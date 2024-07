Palantir Aktie News: Anleger schicken Palantir am Nachmittag ins Minus

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Palantir. Zuletzt ging es für die Palantir-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,9 Prozent auf 27,68 USD.

Der Palantir-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 3,9 Prozent auf 27,68 USD. In der Spitze fiel die Palantir-Aktie bis auf 27,68 USD. Bei 28,44 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 1.088.599 Palantir-Aktien umgesetzt.

Bei 29,83 USD markierte der Titel am 19.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 7,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.09.2023 (13,69 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Palantir-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Palantir veröffentlichte am 06.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Palantir in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 634,34 Mio. USD im Vergleich zu 525,19 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Palantir am 05.08.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Palantir rechnen Experten am 11.08.2025.

In der Palantir-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,329 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

