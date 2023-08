Palantir Aktie News: Palantir am Mittag gesucht

So bewegt sich Palantir

Die Aktie von Palantir zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Palantir-Papiere zuletzt 4,0 Prozent.

Um 12:03 Uhr wies die Palantir-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 14,67 EUR nach oben. Die Palantir-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,00 EUR an. Bei 14,60 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 203.359 Palantir-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Palantir-Aktie 25,98 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 5,59 EUR. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 61,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 08.08.2023 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 533,32 USD gegenüber 473,01 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 07.11.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Palantir im Jahr 2023 0,226 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

