Palantir Aktie News: Palantir büßt am Donnerstagnachmittag ein

Kursentwicklung

Die Aktie von Palantir gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Palantir-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 15,01 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,9 Prozent auf 15,01 USD. Die Palantir-Aktie sank bis auf 14,90 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 15,65 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Palantir-Aktien beläuft sich auf 2.489.281 Stück.

Bei 20,24 USD markierte der Titel am 02.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 34,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 5,93 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Palantir ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit -0,01 USD je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite standen 533,32 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 473,01 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2023 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Palantir im Jahr 2023 0,226 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie im Fokus: Was Investoren über Palantir wissen sollten

Palantir bei Umsatz und Gewinn im Rahmen der Erwartungen

Ausblick: Palantir zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal