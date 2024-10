Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 43,28 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr sprang die Palantir-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 43,28 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Palantir-Aktie bei 43,53 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,94 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Palantir-Aktien beläuft sich auf 1.065.213 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 15.10.2024 auf bis zu 44,39 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,48 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 66,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Palantir-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 05.08.2024 lud Palantir zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS wurde mit 0,06 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,01 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz wurden 678,13 Mio. USD gegenüber 533,32 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 04.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,356 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Zweiter Geburtstag des Bullenmarkts: Diese Titel haben neben NVIDIA besonders stark performt

Börse New York in Rot: S&P 500 legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Starke Kurszuwächse: Was die Palantir-Aktie antreibt