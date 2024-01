Palantir Aktie News: Palantir am Donnerstagmittag mit Verlusten

So entwickelt sich Palantir

Die Aktie von Palantir gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Palantir-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 15,40 EUR ab.

Die Palantir-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr um 0,4 Prozent auf 15,40 EUR nach. Die Palantir-Aktie sank bis auf 15,16 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,28 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 52.310 Palantir-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.11.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 28,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 6,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 02.11.2023 lud Palantir zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Palantir mit einem Umsatz von insgesamt 558,16 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 477,88 USD erwirtschaftet worden waren, um 16,80 Prozent gesteigert.

Palantir dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 05.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Palantir möglicherweise am 12.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,246 USD je Palantir-Aktie belaufen.

