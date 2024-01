Palantir Aktie News: Anleger schicken Palantir am Vormittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Palantir gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Palantir-Aktie notierte zuletzt im AMEX-Handel in Rot und verlor 3,4 Prozent auf 16,74 USD.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 3,4 Prozent auf 16,74 USD. Die Palantir-Aktie gab in der Spitze bis auf 16,74 USD nach. Mit einem Wert von 17,61 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Palantir-Aktie belief sich zuletzt auf 55.820 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 21,80 USD. Dieser Kurs wurde am 22.11.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palantir-Aktie somit 23,21 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 6,70 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,98 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palantir am 02.11.2023. Das EPS wurde mit 0,07 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,01 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 558,16 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 477,88 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Palantir am 05.02.2024 präsentieren. Am 12.02.2025 wird Palantir schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Palantir-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,246 USD fest.

