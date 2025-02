Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Palantir im Blick

Die Aktie von Palantir gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Palantir-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,9 Prozent bei 87,15 USD.

Das Papier von Palantir gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 3,9 Prozent auf 87,15 USD abwärts. Die Palantir-Aktie gab in der Spitze bis auf 87,12 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 90,52 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.697.973 Palantir-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 125,40 USD markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 43,90 Prozent Plus fehlen der Palantir-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.04.2024 (20,33 USD). Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 328,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palantir 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 03.02.2025 legte Palantir die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von 0,04 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 827,52 Mio. USD gegenüber 608,35 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 12.05.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,540 USD je Aktie in den Palantir-Büchern.

