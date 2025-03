Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Palantir gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Palantir-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 95,55 USD.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Palantir befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,2 Prozent auf 95,55 USD ab. Der Kurs der Palantir-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 95,35 USD nach. Bei 97,28 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Palantir-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.018.494 Stück gehandelt.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 125,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palantir-Aktie. Am 20.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,33 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 78,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Palantir-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 03.02.2025 lud Palantir zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von 0,04 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 827,52 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 608,35 Mio. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Palantir am 12.05.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,541 USD je Palantir-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

NASDAQ 100-Handel aktuell: Anleger lassen NASDAQ 100 schlussendlich steigen

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 nachmittags im Aufwind

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 verbucht Gewinne