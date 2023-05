Palantir Aktie News: Palantir verbilligt sich am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Palantir 12,23 EUR

Die Palantir-Aktie wies um 22:15 Uhr Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 12,23 USD abwärts. Die Palantir-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,83 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,05 USD. Zuletzt wurden via AMEX 247.329 Palantir-Aktien umgesetzt.

Bei 13,38 USD markierte der Titel am 23.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 8,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,93 USD. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palantir-Aktie 106,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Palantir ließ sich am 08.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,02 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 525,19 USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 446,36 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Palantir am 09.08.2023 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palantir-Aktie in Höhe von 0,215 USD im Jahr 2023 aus.

