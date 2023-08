Palantir Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Palantir

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Palantir gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Palantir-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 13,06 EUR ab.

Die Aktie verlor um 12:02 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 13,06 EUR. Bei 13,02 EUR markierte die Palantir-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,06 EUR. Der Tagesumsatz der Palantir-Aktie belief sich zuletzt auf 77.879 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 29,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,59 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 08.08.2023 lud Palantir zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,01 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 533,32 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palantir einen Umsatz von 473,01 USD eingefahren.

Am 07.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Palantir-Gewinn in Höhe von 0,226 USD je Aktie aus.

