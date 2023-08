Palantir Aktie News: Palantir am Freitagvormittag tiefrot

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 7,4 Prozent auf 14,17 USD abwärts.

Das Papier von Palantir gab in der AMEX-Sitzung ab. Um 22:15 Uhr ging es um 7,4 Prozent auf 14,17 USD abwärts. Der Kurs der Palantir-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,89 USD nach. Bei 15,51 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Von der Palantir-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 202.913 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2023 auf bis zu 20,19 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 42,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,93 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 08.08.2023 hat Palantir in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 533,32 USD umgesetzt, gegenüber 473,01 USD im Vorjahreszeitraum.

Palantir dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,226 USD je Palantir-Aktie.

