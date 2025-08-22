DAX24.305 -0,2%ESt505.465 -0,4%Top 10 Crypto15,94 -3,4%Dow45.425 -0,5%Nas21.529 +0,2%Bitcoin95.736 -1,2%Euro1,1700 -0,2%Öl68,63 +1,2%Gold3.374 +0,1%
Kursentwicklung

Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Montagnachmittag im Sinkflug

25.08.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 5,4 Prozent auf 150,18 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palantir
132,02 EUR -3,50 EUR -2,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr rutschte die Palantir-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 5,4 Prozent auf 150,18 USD ab. Der Kurs der Palantir-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 149,37 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 156,22 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 4.111.803 Palantir-Aktien.

Am 14.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 189,45 USD. Gewinne von 26,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 29,32 USD erreichte der Anteilsschein am 05.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 80,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Palantir seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Palantir veröffentlichte am 04.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,13 USD. Im letzten Jahr hatte Palantir einen Gewinn von 0,06 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 48,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 678,13 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,00 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Palantir am 10.11.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

