Palantir Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Palantir

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 17,54 USD.

Die Aktie notierte um 10:00 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 17,54 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,45 USD. Zuletzt wechselten via London 175.389 Palantir-Aktien den Besitzer.

Palantir gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palantir im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 558,16 USD. Im Vorjahresviertel waren 477,88 USD in den Büchern gestanden.

Am 14.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palantir einen Gewinn von 0,246 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

