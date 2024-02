Palantir Aktie News: Palantir gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Palantir. Zuletzt stieg die Palantir-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 21,31 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 12:03 Uhr wies die Palantir-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 21,31 EUR nach oben. Bei 21,34 EUR markierte die Palantir-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,24 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 39.145 Palantir-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.02.2024 bei 23,89 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palantir-Aktie. Bei 6,61 EUR fiel das Papier am 05.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 68,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Palantir-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palantir am 05.02.2024 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz wurden 608,35 USD gegenüber 508,62 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2024 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,330 USD je Palantir-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie nach starken Umsatzzahlen zweistellig im Plus: Palantir übertrifft die Erwartungen

Microsoft-Aktie, Palantir-Aktie, AMD-Aktie: Diese drei KI-Titel könnten sich abseits von NVIDIA lohnen

Milliarden-Meilenstein für ElevenLabs: Startup für künstliche Intelligenz setzt neue Maßstäbe in der KI-Branche