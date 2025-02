Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Mittwochnachmittag fester

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Palantir. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,4 Prozent auf 89,94 USD zu.

Die Palantir-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 89,94 USD. Der Kurs der Palantir-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 91,27 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,10 USD. Bisher wurden via NASDAQ 4.918.907 Palantir-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 125,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,43 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,33 USD. Dieser Wert wurde am 20.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palantir-Aktie mit einem Verlust von 77,40 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 03.02.2025 lud Palantir zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 827,52 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 36,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 608,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Palantir-Bilanz für Q1 2025 wird am 12.05.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palantir einen Gewinn von 0,540 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie auf der Überholspur: Ist der Höhenflug bald zu Ende?

Hot Stocks heute: Gap up nach den Wahlen - Palantir Short-Trade - Nike Long-Chance

Börse New York in Rot: S&P 500 zum Handelsende schwächer